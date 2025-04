Virmalisi on oodata näiteks Alaskal, Siberis, Skandinaavias, Euroopa põhjaosas. Nende tugevus sõltub sellest, kuidas Maa magnetväli reageerib Päikeselt saabuvatele osakestele, selgitas Shawn Dahl Ameerika Riikliku Ookeani- ja Atmosfääriadministratsiooni (U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration ehk NOAA) kosmoseilma ennustuskeskusest (Space Weather Prediction Center). Sama organisatsiooni lehelt saab näha ka virmaliste esinemise ennustust.