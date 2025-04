Videosilma ette jäi haruldane kolossaalkalmaar

Kolossaalkalmaar (Mesonychoteuthis hamiltoni), keda ei tohi segi ajada meremehelegendidest tuntud hiidkalmaariga (Architeuthis dux), on veelgi suurem ja salapärasem. Kolossaalkalmaar on maailma raskeim selgrootu, mis võib kasvada kuni 10 meetri pikkuseks ja kaaluda pool tonni. Eluka elu Antarktika ookeani pimedates sügavustes on muutnud ta nii tabamatuks, et teadlased said looma olemasolust teada alles sajand tagasi. Seni oli kolossaalkalmaari nähtud vaid surnuna või suremas ookeani pinnal ning leitud tema jäänuseid vaalade ja merelindude kõhust.