Video Elektriline elajas purustas Top Geari 21 aastat püsinud rajarekordi

Top Geari Dunsfoldi lennuväljale rajatud testirada on olnud kiiruse tempel alates 2002. aastast. Seal on kihutanud maailma kiireimad tehnoloogiasaavutused – alates Ferrari FXX-ist kuni Reliant Robini ja Suzuki Lianani. Kuid nüüd on sellesse nimekirja kirjutatud uus nimi ja uus number, mis paneb isegi kogenud võidusõidufännid kulmu kergitama: McMurtry Spéirling Pure VP1 – 55,9 sekundit.