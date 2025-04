Nutikaks peetud antiikne «GPS» ei pruukinud üldse töötadagi

1901. aastal avastasid käsnasukeldujad Kreeka Antikythera saare lähedalt iidse laevavraki. Leidude hulgast jäi arheoloog Valerios Staisile silma tugevalt korrodeerunud metallist kamakas. Peagi selgus, et tegu oli üllatavalt keeruka mehaanilise seadmega, mis pärines ajavahemikust teise sajandi lõpust kuni esimese sajandi alguseni eKr. Tänapäeval Antikythera mehhanismina tuntud iidne seadeldis suutis hammasrataste ja osutite abil jälgida aega ning astronoomilisi sündmusi, nagu Päikese ja Kuu asendeid sodiaagis, tulevasi päikese- ja kuuvarjutusi ning erinevaid kalendreid.

Sellest ajast peale on aga teadlaskonda paelunud küsimus: kas see keerukas masinavärk ka tegelikult toimis või oli see pigem muljet avaldav, kuid mittetoimiv iluese?