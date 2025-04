Päästjate eluohtlik lõks: mis juhtus Uus-Maleva tulekahjul

Kui päästemeeskond jõulude ajal Uus-Maleva tänava kortermajja sisenes, oli olukord esmapilgul petlikult rahulik. Tunda oli vaid suitsuhaisu, kuid lahtist leeki ei paistnud kusagilt. Välise vaatluse abil tehti kindlaks korter, kust suits näis immitsevat. Korterisse sisenenud päästjad leidsid eest suitsu täis ruumid ja asusid aknaid avama, et ruume tuulutada. See oli aga hetk, mil olukord katastroofiliselt muutus. Vaid hetk hiljem lahvatas kogu korter leekidesse, muutudes üheks suureks tulekeraks ning lõksu jäänud päästjate kaitsevarustus sai tugevaid temperatuurikahjustusi. Hapnikuballoonide voolikud mõranesid otsese leekkontakti tõttu ning mehed said eluohtlikke põletushaavu.