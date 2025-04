NEW SCIENTIST Kas aju-arvuti liides lubab meil asustada Marsi robotitest avataridega?

BCI põhineb ideel, et «elus» aju signaalid võetakse üles ja põimitakse arvutiga. Seda on lihtne öelda, aga üsna raske teostada. Aju aktiivsus on kaootiline – pärineb mitmest piirkonnast, signaalid kattuvad, segavad üksteist ning nende tähendus on ebatäpne.