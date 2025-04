Täna võtab rekordarv noori mõõtu maateaduste olümpiaadil

Kuna nelja parimat ootab augustis reis Hiina rahvusvahelisele maateaduste olümpiaadile, loodab Soesoo, et Eesti noori saadab edu ka tänavu. «Rahvusvahelisel maateaduste olümpiaadil on eestlased siiani esinenud väga hästi. Kõik osalejad on saanud ka medali, kuid kuld on seni jäänud püüdmatuks,» tõdes Soesoo.