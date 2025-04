Meditsiiniime: väikese Janoszi elu päästis uudne operatsioon

See, millega arstid ja praeguseks üheaastane Janosz üheskoos hakkama said oleks vähemalt tänapäeval olnud täiskasvanute puhul võimatu. Berliini Charité haigla südamekeskuses siirdati beebile uus süda, mille doonori veregrupp ei sobinud tema omaga. Janoszi raviarstide sõnul on sellised operatsioonid näidanud imikute ja väikelaste puhul üllatavalt häid tulemusi.