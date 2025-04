Arvatakse, et Siberi katk on Aafrika suurimas rahvuspargis tapnud vähemalt 50 jõehobu. Kiire nüüdisaegse ravi puudumisel on see haigus ka inimestele sageli surmav, kuid ekspertide hinnangul pole oht, et Siberi katk ka inimeste seas hoogsalt levima hakkab, kuigi suur.​