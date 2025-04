Kiibid, päikesepaneelid ja satelliidid ehk mida on Eestil panustada kosmose tehnoloogiatesse?

Uutmoodi päikesepaneelide ja satelliitide kaitsekile kaitseb karmi kosmose eest

Päikesepaneelid on kosmoses väga olulised – need varustavad satelliite ja kosmoselaevu töötamiseks vajaliku energiaga. Kuid kosmosekeskkond on äärmiselt karm: seal on mitmeid tegureid, mis võivad päikesepaneele kahjustada, näiteks atomaarne hapnik ja ultraviolettkiirgus.

Tavalised kaitsekihid, nagu klaasist valmistatud kattematerjalid, ei pruugi olla piisavalt kerged, vastupidavad ja paindlikud, et tagada optimaalset kaitset kosmoses.

Päikeseenergeetika materjalide teaduslabori dotsent Sergei Bereznev rääkis, et selleks kasutatakse uusi materjale, mis koosnevad polüsilasaanist ja süsiniknanotorudest. «Polüsilasaan on eelkeraamiline polümeer, mis kuumutamisel või ultraviolettkiirguse mõjul muutub keraamiliseks materjaliks. See moodustab kihi, mis kaitseb päikesepaneele aatomhapniku ja UV-kiirguse eest. Samuti on see väga kerge ega lisa kosmoselaevale märkimisväärset massi,» selgitas dotsent, «kui ühendame polüsilasaanikihiga süsiniknanotorud, mis on erakordselt tugevad, suureneb kaitsekihi vastupidavus mikrometeoriitidele ja temperatuurimuutustele veelgi.»

Need läbipaistvad kihid on paljulubavad päikesepaneelide ja satelliitide kaitseks ning aitavad pikendada tööiga kosmoses.

Päikeseenergeetika materjalide teaduslabori eksperdid on avaldanud polüsilasaanil põhinevate kaitsekatete uurimise kohta ka mitmeid teadusartikleid, lisaks valmib Bereznevi juhendamisel doktorant-nooremteaduril Elizaveta Shmaginal sel teemal doktoritöö.

Nii näevad lähemalt vaadates välja TalTechis arendatud kaitsekiled satelliitidele. Foto: TalTech

