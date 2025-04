7 levinud harjumust, mis võivad neere kahjustada

Kui neerud on kahjustatud, võivad meie kehas kuhjuda mürgised ained, keha elektrolüütide tasakaal võib paigast ära minna ja võib tekkida vedelikupeetus, kirjutab Science Alert. See on omakorda seotud mitmete terviseprobleemidega, nagu kõrge vererõhk, südamehaigused ja luude hõrenemine. Neerukahjustusest võib aga aja jooksul kujuneda välja neerupuudulikkus, mis on väga tõsine haigus.