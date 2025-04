Vaata videot See tegelane sai saja aastaselt esimest korda emaks

Mommy on nüüd teadaolevalt vanim esmakordselt järglasi saanud Galapagose kilpkonn. Kuigi sajandi vanuselt emaks saamine võib tunduda inimesele võimatu, on see Galapagose kilpkonnade jaoks, kes võivad elada kuni 177-aastaseks, küll haruldane, kuid mitte ennekuulmatu.