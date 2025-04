Liustikuarheoloogid avastasid teise eelajaloolise suusa Kesk-Norras Digervardeni mäel vaid viie meetri kaugusel kohast, kus seitse aastat tagasi leiti esimene suusk. Leid on osa «Jää saladuste» (Secrets of the Ice) liustikuarheoloogia programmist, mida veavad Innlandeti maakond ja Oslo kultuuriloomuuseum. Programmi kaasjuhi, arheoloog Lars Holger Pilø sõnul on tegemist maailma kõige paremini säilinud eelajaloolise suusapaariga.