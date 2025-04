Värske uuring: abielu võib viia selle laastava terviseseisundi tekkeni

USAs asuva Florida osariigi ülikooli meditsiinikolledži teadlaste värskest uuringust selgub, et abiellumine võib suurendada dementsuse riski, kirjutab teadusajakiri Alzheimer's & Dementia. Selle teadustöö tulemused on eriti üllatavad just seetõttu, et paljud varasemad uuringud on näidanud abiellumise kasulikku mõju tervisele. Näiteks on näidatud, et abiellumine vähendab südamehaiguste riski ja pikendab eluiga.​ Samuti on näidatud, et see võib kaitsta dementsuse eest.