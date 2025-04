Türi koodeksi saladus: aastarõngad paljastasid Eesti ühe vanima käsikirja üllatava loo

Uurimus kinnitas, et Türi koodeksi köite valmistamisel kasutati kaht eri päritolu tammelauda. Esikaane parema serva lähedal on märgata puiduga suletud ümmargune auk (valge nool).

Teadlaste tehtud hiljutine uuring näitas, et Eesti vanima dateeritud käsikirja, 1454. aastal valminud Türi koodeksi puidust kaaned on pärit eri aegadest ja piirkondadest, kusjuures üks neist on valmistatud varem kasutatud puidust. Kas see on märk keskaegsest säästlikkusest või peidab kaante lugu endas veel avastamata saladusi?