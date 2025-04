Takeshi Yoneshiro ja tema kolleegid Tokyo ülikoolist uurisid oma teadustöös 356 meest, et selgitada välja, kuidas mõjutab lapse eostamise aeg tema ainevahetust. Uuringust selgus, et aasta külmemal ajal eostatud inimeste pruuni rasvkoe aktiivsus on teistsugune kui neil, kes on eostatud suvel.