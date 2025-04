Šimpansid osutusid nutikateks insenerideks: nad leiutavad asju füüsikast lähtuvalt

Termiidid on šimpanside jaoks väärtuslik toiduallikas, pakkudes energiat, rasva, vitamiine, mineraale ja valke. Nende kättesaamiseks kasutavad šimpansid peenikesi pulki, et tõmmata termiite välja keerulise kujuga pesadest. Kuna termiidipesade sisemus on kitsas ja looklev, oletati, et painduvamad tööriistad on tõhusamad kui jäigad, võimaldades paremat ligipääsu putukatele.