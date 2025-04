Video Firma taastas iidsete kiskjate genoomi – mitte ainult, need loomad tehti ka valmis ja juba kasvavad

USA biotehnoloogiafirma tõi ellu 12 500 aastat tagasi välja surnud ürghundi, luues geneetika abil kutsikad, kes äsja said poole aasta vanuseks. See Jurassic Parki meenutav saavutus on tehnoloogiline imetegu, kuid tõstatab ka mõned olulised küsimused.