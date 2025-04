Värske uuring: Aafrika dieet võib immuunsüsteemiga imesid teha

Vaid kahe nädala pikkune üleminek traditsioonilisest Aafrika toidult läänepärasele toitumisele vallandab põletiku, nõrgestab immuunvastust patogeenidele ja aktiveerib bioloogilisi radu, mis on seotud krooniliste elustiilihaigustega, kirjutab Nature Medicine. Seevastu traditsiooniline Aafrika riikide elanikele omane toitumine, mis on rikas köögiviljade, kiudainete ja kääritatud toiduainete poolest, on näidanud soodsat mõju nii immuunsusele kui ka ainevahetusele.