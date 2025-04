Just selline nägi välja universum oma tite-eas – sellest on olemas foto!

Atacama kosmoloogiateleskoobi (Atacama Cosmology Telescope ehk ACT) rahvusvaheline teadusmeeskond, kuhu kuuluvad ka Toronto ülikooli teadlased, on loonud seni kõige täpsemad kujutised universumi esimestest hetkedest – ajast, kui maailm oli kõigest 380 000 aasta vanune. See on võrdväärne keskealise inimese beebifotodega.