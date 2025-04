Eriti laiskadele mõeldi välja raamat, mis end ise läbi loeb

Ameerika Ühendriikide Kindle’i seadmete kasutajad saavad vaadata lühikesi kokkuvõtteid raamatutest, mida nad on ostnud või laenanud.

Amazon tutvustas uut funktsiooni nimega Recaps, mis on mõeldud Kindle’i kasutajatele ning mille eesmärk on aidata lugejatel meenutada varasemate osade sündmustikku ja tegelaste arenguid enne sarja uue raamatu lugemist. Amazoni kinnituste kohaselt on kokkuvõtted genereeritud tehisintellekti abil.