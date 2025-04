Uus-Meremaal vedeleb rannas ehedat kulda – kuidas see välja näeb ja kas seda kaevandada ka saab

Teadlased on kokku pannud seni kõige põhjalikuma ülevaate tillukestest kullateradest, mis on peidus Uus-Meremaa idaranniku liivades. Erilise detailsusega jäädvustatud säravad metallikübemed on imepisikesed meenutused piirkonda 1860. aastatel tabanud kullapalaviku ajastust.

Kuigi Uus-Meremaa (maoori keeles Aotearoa ehk «pika valge pilve maa») külastamiseks on lugematul hulgal põhjuseid, ei pruugi rannalt kulla leidmine olla üks neist. Need kullakübemed on umbes 10 mikromeetrit suured, mis on kõigest viiendik inimese juuksekarva paksusest. Tõenäoliselt peaks kehastuma Sõrmuste Isanda Gollumiks, kui keegi suudaks neist kokku koguda piisavalt materjali kasvõi ühe sõrmuse jaoks.