See dramaatiline hetk toimus Perseverance’i atmosfääriuuringu raames, mille käigus kasutati kulguri navigatsioonikaamerat, et jäädvustada mitut kaootiliselt keerlevat tolmutormi Jezero kraatri läänekaldal, piirkonnas nimega Witch Hazel Hill. Kaadritest monteeriti lühike video, kus näha on ligikaudu 65 meetri laiune hiiglaslik keeris ning umbes 5-meetrise läbimõõduga väiksem tolmutorm, mis viimasele saatuslikuks sai. Taustal keerlevad veel kaks väiksemat tolmutormi.