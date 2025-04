Onu Heino naljad meid seekord ei päästa – kliima vajab teadust, mitte nostalgiat

Kui arvate, et kliimamuutused on midagi, mis juhtub ainult jääkarude tagahoovis või alles järgmisel sajandil, siis teaduspärastlõuna «Kuidas ohjata kliimamuutusi teaduspõhiselt?» on just teie jaoks. 8. aprillil kell 12 Eesti teaduste akadeemia saalis (Kohtu 6, Tallinn) – või kui ilm juba liiga kuumaks kisub, siis mõnusalt jahedas veebis otseülekandena.

Seda sisukat kohtumist ei korralda mitte suvaline seltskond vaid saunajuttu puhuvaid onud-tädid, vaid ikka Eesti geofüüsika komitee, Tartu Ülikool, TalTech, Tallinna Ülikool ja Eesti Teaduste Akadeemia ise. Nii et jah – see on koht, kus kliimast räägitakse teaduse, mitte kõhutunde või Facebooki kommentaaride baasil.

Jah, kliimamuutused on päriselt olemas – isegi kui te mõni tuttav Onu Heino ütleb, et «meil oli 80ndatel ka üks väga palav suvi». Tänaseks on selge: kui tahame tulevikus veel midagi peale põlenud metsade ja üleujutatud keldrite järeltulevatele põlvedele pärandada, tuleb tegutseda nüüd – ja teaduspõhiselt.

Seminaril tulevad kokku loodus- ja sotsiaalteadlased, poliitikakujundajad ja teised kliimast puudutatud (ehk siis tegelikult kõik, kes sest midagi teavad). Arutluse all on, kuidas Eestis teadustööd ja poliitikat targalt siduda, et saaksime elukorralduse sättida nii, et maa veel meie jalgade all püsiks.

Pange end kirja hiljemalt 2. aprilliks ja tule kuulama, rääkima ning mõtlema. Kliima ei muutu iseenesest paremaks – isegi kui sa akent kinni hoida ja loota, et asi üle läheb.