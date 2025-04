Vees lebav puit seob süsinikku aeglasemalt, aga püsivamalt

Uuringu juhtautor Stephen Peters-Collaer, leidis, et põlismetsades oli ojades lebav puit nelikümmend kuni viiskümmend protsenti süsinikurikkam kui sama suur metsamaa pindalal lebav surnud puit. Põlismetsade ojades leiti neli kuni viis korda rohkem süsinikku kui istutatud küpsetes metsades. Uuring näitas, et suuremõõtmelised langenud puud – näiteks terved palgid – on erakordselt tõhusad süsinikusidujad, kuna nende madal pindala/mahu suhe vähendab mikroorganismide juurdepääsu ja aeglustab lagunemist, eriti vee all.

Need palgid võivad ulatuda üle väikeste ojakeste, moodustades looduslikke tamme, mis koguvad lisaks veel rohkem puitu ja orgaanilist materjali ning suurendavad sellega süsinikuvaru veelgi.

Unustatud ökosüsteemide panus

Kuigi ojad on väikesed, moodustavad nad ligikaudu 70% kõigist jõgede kogupikkustest ning asuvad sageli inimasustusest eemal. Uuringus mõõdeti kolme suve jooksul täpselt 4500 meetri ulatuses väikeste ojade puiduvarusid New Hampshire’is asuvas Hubbard Brooki eksperimentaalmetsas ja New Yorgi Adirondacki põlismetsades.

Tulemused näitasid, et kui mets areneb põlismetsaks, koguneb ojakestesse rohkem puitu kui laguneb. Seni oli selline vees lebav puit globaalsetes süsinikumudelites tähelepanuta jäänud, kuid nüüd selgub, et see võib olla oluline süsinikupank.

Pikaajaline taastumine, suurenev sidumisvõime

UVM-i professor ja uuringu kaasautor Dr. William Keeton märkis, et paljud Uus-Inglismaa metsad, sealhulgas Hubbard Brook, on alles poolel teel taastumisel 19. ja 20. sajandi ulatuslikust metsaraiest. Kuna need metsad vananevad ja suurte puude osakaal kasvab, suureneb ka voolavatesse veekogudesse jõudev ja sinna jääv puit ning koos sellega seotakse üha rohkem süsinikku.

Lisaks rõhutas Keeton, et tihti uurivad teadlased kas metsa või voolavaid veekogusid, kuid mitte nendevahelist dünaamilist seost. Just sellised seosed on süsinikuringe mõistmiseks üliolulised.

Tähtis teadmine ka maaomanikele

Uuringul on praktiline väärtus ka Vermonti metsaomanikele – 80% osariigi metsamaast kuulub eraomanikele. Tulemused võimaldavad paremini kavandada looduspõhiseid kliimalahendusi ja süsiniku sidumise strateegiaid, millel on otsene kasu nii keskkonnale kui ka kogukonnale.