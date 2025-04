Vedel robot võeti kasutusse patsientide sisemuse puhastamiseks põletikke tekitavatest biokiledest

Bakterite poolt meditsiinilistele implantaatidele moodustatud biofilmid on ohtlikud: need kaitsevad mikroobe antibiootikumide eest, põhjustavad kroonilisi põletikke ning nõuavad sageli kordusoperatsioone.

Nüüd on aga lootust uue, vedela kehaga mikroroboti tehnoloogia näol, mille töötasid välja Hiina ülikooli (Chinese University of Hong Kong, CUHK), Nanyangi tehnikaülikooli (Nanyang Technological University in Singapore) ja Max Plancki intelligentsete süsteemide instituudi (Max Planck Institute for Intelligent Systems in Germany) teadlased.