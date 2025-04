Pompei hauakaevamistel leiti elusuurused skulptuurid: preestrinna ja tundmatu mees

Naisfiguur on kaetud loori ja suure rüüga, mis katab tuunika, ning teda kaunistavad rikkalikud ehted – kõrvarõngad, sõrmused, käevõrud – mille hulgas on esile tõstetud kaelakee keskel rippuv poolkuu-kujuline ripats (lunula). Just see viitab võimalusele, et tegemist oli Ceres’e preestrinnaga – viljakuse ja emaduse jumalannaga Rooma usundis. Ceres’e preestrid mängisid olulist rolli ühiskonnas ja olid üks väheseid viise, kuidas naised said osaleda avalikus elus sarnaselt meesvaimulikuga.