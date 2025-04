Texasest leiti senitundmatu päevalilleliik

Texase Big Bendi rahvuspargist on leitud seni tundmatu päevalilleliste (Asteraceae) sugukonda kuuluv taim, mis on esimene uus taimeliik ja -perekond, mis Ameerika Ühendriikide rahvuspargist on avastatud pea poole sajandi jooksul. Uus taimeliik, mida iseloomustavad karvased valged lehed ja tumepunase triibustikuga õiekroonid, tõestab, et isegi põhjalikult uuritud piirkondades leidub veel avastamata imesid.