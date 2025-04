Soome toodab Taanlastele terve portsu udupeeneid ja salakavalaid meremiine

Kõnealused miinid, mida rahastatakse kiirrahastusfondist (Acceleration Fund), põhinevad tõenäoliselt Soome kaitsetööstuse FORCIT Defence’i arendatud BLOCKER-i tüüpi nutikal kontaktivabal miinil, mille plahvatusvõime (NEQ) ületab 1000 kilogrammi trotüüli ekvivalenti. Need soetati kasutamiseks tiheda laevandusega Taani väinades, kus Taani geograafiline asukoht muudab selle piirkonna strateegiliselt määravaks NATO merealase kontrolli ja heidutuse osas.

Taani kaitseminister Troels Lund Poulsen rõhutas, et BLOCKER-i meremiinid tõstavad oluliselt riigi kaitsejõudude lahinguvõimet. Sisemerealade kindlustamine muutub Poulseni sõnul senisest veelgi olulisemaks, arvestades muutunud julgeolekukeskkonda. Taani mereväe juht Søren Kjeldsen lisas, et miinid pakuvad strateegilist eelist – need takistavad soovimatute laevade sisenemist olulistesse piirkondadesse ning tugevdavad kogu riigi kaitsevõimet.