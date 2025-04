7000 aastat und – see organism ärkas ja hakkas askeldama, nagu poleks midagi olnudki

Ellu äratatud vetikas on ränivetikaliik Skeletonema marinoi, mis on Läänemerele tuttav ka tänapäeval, eriti kevadiste vetikaõitsengute ajal. Taastatud rakud pärinesid mudakihist, mille vanuseks määrati 6871 ± 140 aastat. Veelgi hämmastavam on asjaolu, et need vetikad käituvad, nagu poleks nad päevagi maganud – nad kasvavad, jagunevad ja toodavad hapnikku samas tempos kui tänapäevased isendid. Tulemused näitasid, et isegi kõige iidsemad rakud fotosünteesivad võrreldaval tasemel tänapäevastega: keskmiselt 184 mikromooli hapnikku milligrammi klorofülli kohta tunnis.