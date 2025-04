Aptera päikeseauto läks pikale katsereisile – seda on arendatud terve inimpõlve

Aptera on kolmerattaline sõiduk, mis oma välimuselt meenutab pigem kosmoselaeva kui autot, ning see on loodud sõitma maksimaalselt energiatõhusalt. Selle katusele ja kapotile paigaldatud 700W päikesepaneelid võimaldavad sõidukil päikeselistes tingimustes läbida kuni 64 kilomeetrit päevas ilma, et seda peaks vooluvõrgust laadima. Maanteesõidu ajal suutis auto päikeselisema ilmaga saavutada 520W laadimisvõimsust otse päikeselt.