Mõtete lugemisest sünnib hääl: ajuimplantaat tõi tagasi kaotatud kõnevõime

Üks olulisemaid teadussaavutusi kõnetehnoloogia ja mõtete lugemise ajaloos on sündinud: USA teadlased on arendanud aju ja arvuti vahelise liidese, mis suudab muuta mõtted kõneks peaaegu reaalajas. See avab lootusrikka tuleviku inimestele, kes on kaotanud kõnevõime, tuues tagasi hääle – mitte pelgalt sünteetilise, vaid just nende enda oma.