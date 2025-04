Vaata otse SpaceX saadab neli astronauti lendama orbiidile, kus ükski inimene pole varem olnud

Fram2 viib madalale Maa orbiidile neljaliikmelise rahvusvahelise meeskonna, kuhu kuuluvad missiooni juht Chun Wang Maltalt, sõiduki komandör Jannicke Mikkelsen Norrast, piloot Rabea Rogge Saksamaalt ja meditsiiniohvitser ning missioonispetsialist Eric Phillips Austraaliast. Kõik neli on kosmoses esmakordselt.

Missiooni jooksul, mis kestab kolm kuni viis päeva, plaanitakse läbi viia 22 teaduskatset. Nende hulgas on esmakordselt kosmoses seente kasvatamine ning inimese keha röntgenülesvõtete tegemine. Lisaks kavatseb meeskond pärast Maale naasmist väljuda Crew Dragon kapslist ilma täiendava meditsiinilise ja operatiivse abita, et aidata uurijatel hinnata astronautide võimet iseseisvalt funktsioneerida pärast lühemaid ja pikemaid kosmoselendusid.

Kuidas jälgida starti

Ilmaolud stardipaigas

Cape Canaverali piirkonnas on hetkel peamiselt päikesepaisteline ilm, temperatuuriga 27°C. Tänaseks on prognoositud mõningaid äikesetorme piirkonnas, kuid üldiselt on ilm soodne.