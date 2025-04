Uued mõõtmised: tumeenergia pole konstantne, universumi saatus lahtine

Kosmoloogia standardmudeli järgi on universum pärast Suurt Pauku 13,8 miljardit aastat tagasi pidevalt paisunud, kiirenevas tempos. Seda kiirenemist põhjustab tumeenergia – nähtamatu jõud, mis arvatakse moodustavat ligi 70% universumi massenergiast (lisaks ~25% tumeainet ja vaid ~5% tavalist ainet). Seni on levinud mudel (ΛCDM ehk Lambda-CDM) eeldanud, et tumeenergia on konstantne – nn kosmoloogiline konstant (Λ), mille idee pakkus algselt välja Albert Einstein, kuigi hiljem pidas ta seda oma elu suurimaks veaks.