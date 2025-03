Norras võetakse külma sõja aegsed punkrid taas kasutusse

Kasvava Venemaa ohu tõttu asus Norra taastama oma külma sõja aegseid sõjaväepunkreid, sealhulgas mägedesse peidetud salajasi lennu- ja mereväebaase. Eesmärk on suurendada riigi kaitsevõimet tänapäevaste ohtude, näiteks droonirünnakute vastu. Erilise tähelepanu all on Bardufossi lennubaas ja Olavsverni mereväebaas.