NEW SCIENTIST Gröönimaa muudkui kasvab: liustike sulamisest on tekkinud juurde 1600 km uut rannajoont

Jan Kavan Tšehhi Lõuna-Böömimaa Ülikoolist ja tema kolleegid kasutasid aastatel 2000 ja 2020 tehtud satelliidipilte, et jälgida muutusi merega piirnevates liustikes põhjapoolkeral. Nad leidsid, et selle aja jooksul on tekkinud peaaegu 2500 kilomeetrit uut rannajoont liustike maismaale taandumise tõttu.