Aardeotsija leidis tohutu 2000 aasta vanuse varanduse – see on aga veidi veider

See täiesti puruks pekstud pada oli aardesse just sellisena jäetud. Arheoloogid murravad nüüd pead, miks kõik asjad katki tehti.

Pole just igapäevane, et tavaline puhkus viib sind otse ajalooliste sündmuste keerisesse. Ent vahel peitubki hiilgus seal, kus seda kõige vähem ootaks. Metallidetektoriga põllule suundunud Peter Heads sattus juhuslikult avastusele, mida arheoloogid nimetavad üheks Ühendkuningriigi suurimaks ja olulisemaks rauaaja leiuks. See pole aga tavaline aardeleid.