Kuula ise: just nii räägivad haid

Ookeani hämarates sügavustes luuravad haid on pikka aega hirmu tekitanud just oma salapärase vaikuse tõttu. Kuid see müüt võib nüüd osutuda vääraks. Esmakordselt on teadlased salvestanud haid aktiivselt helisid tegemas: kärphai (Mustelus lenticulatus) tekitab valju klõpsatust meenutavat heli, mis võib tähendada seni tundmatut suhtlusvormi.