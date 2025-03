Astronoom: see täht võib plahvatada juba hommepäev!

Astronoomid on aastaid jälginud üht väikest tähesüsteemi öötaevas, oodates haruldast plahvatust. Nüüd on see hetk ehk käes – kui täppisarvutused peavad paika, peaks T Coronae Borealis (T CrB) – inglise keeles Blaze Star – plahvatama neljapäeval, 27. märtsil. T CrB on kaksiktähe süsteem, mis asub umbes 3000 valgusaasta kaugusel Maast. Tegemist on niinimetatud korduva noovaga – see tähendab, et süsteem plahvatab umbes iga 79 aasta järel. Viimane sarnane purse toimus ligi 80 aastat tagasi ning NASA sõnul on täht viimastel aastatel käitunud väga sarnaselt sellele eelnenud perioodile. Kuidas teadlased plahvatuse aja arvutasid? Prantsuse astronoom Jean Schneider Pariisi observatooriumist uuris T CrB'i varasemaid purskeid ning arvutas, et noova tekib iga 128 orbiidi järel – kusjuures ühe orbiidi pikkus on umbes 227 päeva. Seejärel tegi ta kindlaks, et järgmine purse peaks toimuma 27. märtsil 2025.