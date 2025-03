Soomlased on õnnelikem rahvas maailmas – vaata, mitmendale kohale on kukkunud Eesti, USA ja Venemaa

Hiljuti avaldatud värskeimas maailma õnnelikkuse raportis hoiab jätkuvalt esikohta Soome, mis on tabeli tipus püsinud viimased 8 aastat jutti. Samas langes Ameerika Ühendriik 24. kohale, mis on riigi madalaim positsioon alates raporti koostamise algusest. See on ühe koha võrra madalam kui eelmisel aastal, mil USA oli 23. kohal.