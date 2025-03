Nüüdseks 13. aastat Tartus asuvat Ahhaa teaduskeskust juhtiv Andres Juur arvab, et teaduskeskused ei kao maailmast niipea: «Koolis õppides on õpilaste suus ikka üks ja seesama küsimus selle kohta, miks ma pean just seda õppima.» Juur väidabki, et põhiline koht, kus sellele vastus antakse, ongi huvihariduskoolid ja teaduskeskused.

Kas aga huviharidus võiks olla sillaks formaalse koolihariduse ja praktiliste oskuste vahel?

Kui kujutame ette, kui huvihariduse raames ehitatakse robotit või lahendatakse praktilisi ülesandeid, siis kas ei võiks see kajastuda ka koolitunnistusel – mitte ainult hobina, vaid päris teadmiste tõendina? Juur usub, et see pole üldse utoopia, vaid juba osaliselt teostumas: «Kui noorel on huvi millegi vastu – olgu see robotiehitus või autoremont –, siis need praktilised oskused räägivad enda eest. Töötut inseneri ei ole olemas.»