Robotid rõõmustavad: MIT-is tehti elusrakkudest kunstlihas

Uurimisrühm kasutas 3D-printimist ja inimese ning hiire lihasrakkudest kasvatatud kiude, et luua struktuur, mis tõmbub kokku kontsentriliselt ja radiaalselt – sarnaselt sellele, kuidas inimese silmaiiris ahendab ja laiendab pupilli. Meetodit nimetatakse templitehnikaks (stamping), kuna see meenutab želatiinivormi kasutamist – ainult et siin vormitakse mikrosoontega struktuur, kuhu iga soon mahutab ühe raku.