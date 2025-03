Nädalalõpul kadusid kuulsad Saturni rõngad – kas need ka tagasi tulevad

Astronoomiahuvilistel on põhjust taevasse vaadata, sest Saturni kuulsad ja kaunid rõngad kadusid ajutiselt Maalt vaadates. See haruldane sündmus, mida nimetatakse rõngatasandi ületuseks juhtub kui planeedi rõngaste õhukesed servad on suunatud otse Maa poole.