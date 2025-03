Kes ütles, et taevas ei oska trikke teha? Eesti kohal sähvatas justkui ulmefilmist pärit spiraal, mis pani inimesed pead kratsima ja kaameraid haarama. Nähtus kestis vaid hetke, aga küsimusi külvas rohkem kui vastuseid. Mõni ütleb, et kosmos on täis üllatusi – ja mõni neist jõuab meieni üsnagi ootamatul moel.