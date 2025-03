Kui laps vaatab varem nähtud pilti kauem kui uut, viitab see sellele, et ta tunneb selle ära.

Kui püüad meenutada oma elu esimest mälestust, siis on tõenäoline, et see ei ulatu kaugemale kolmandast eluaastast.

Seda mälulünka inimese elu varasemate aastate kohta nimetavad teadlased «imikute amneesiaks» (infantile amnesia), kuid selle täpne põhjus on jäänud siiani mõistatuseks. Üks peamisi teooriaid väidab, et mälude eest vastutav ajupiirkond – hipokampus – on imikueas veel liiga vähearenenud, et talletada mälestusi.​