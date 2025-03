VIDEO Halvatud mees juhtis vaid mõttejõul robotkätt

Süsteemi töötasid välja University of California, San Francisco (UCSF) teadlased, kes ühendasid omavahel ajju paigaldatavad implantaadid, tehisintellekti algoritmid ja kõrgtasemel robootika. See suudab tõlgendada ajusignaale elektrokortikograafia (ECoG) tehnoloogia abil ning teisendada need robotkäe liigutusteks. Sellega võib avada kapiukse, haarata tassi ja panna see joogimasina alla. Ja seda kõike üksnes mõtte abil.