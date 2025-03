117 aastasena surnud naise organismi uuriti väga põhjalikult ja vaat, mis välja tuli

Elada 110. eluaastani või üle selle, on märkimisväärne saavutus, sest ainult umbes üks kümnest terve sajandi elanud inimesest suudab elada veel kümme aastat.

Hispaania Josep Carrerase leukeemiauuringute instituudi teadlased analüüsisid Maria geneetikat, ainevahetust, mikrobioomi ja elustiili, et leida vihjeid pikaealisuse allikatele. Kuigi uuring pole veel eelretsenseeritud, näitab see, et kõrge vanus ei pruugi tingimata tähendada kehva tervist.