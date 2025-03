Tihedad laevateed tõmbavad seda loodusnähtust ligi nagu magnetid – miks küll

Uus teaduslik avastus näitab, et inimtegevuse mõju võib ulatuda kaugemale, kui oskame arvata ning inimene suudab mõjutada isegi äikest. Singapuri sadama kohal on alati äikest löönud, justkui oleks see koht laetud. Nüüd aga selgub, et laevade heitgaasid on pikka aega taevas toimuvat mõjutanud. Kuid ühel hetkel see muutus, ja põhjus on üllatavam, kui arvata võiks. Laevakütuse koostise muutus tõi kaasa ka muutuse taevas.