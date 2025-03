James Webbi kosmoseteleskoobi esimesed avastusrohked aastad

Peaaegu 30 päeva järel jõudis JWST 24. jaanuaril 2022 oma uude koju. Pärast kõigi seadmete tööproovi ja kalibreerimist võidi sama aasta 10. juulil kergendustundega raporteerida, et teleskoop on vaatlusteks valmis. Esimene JWST-ga tehtud pilt avalikustati juba paar päeva hiljem 12. juulil.

Millest JWST koosneb?

Üldjoontes võib umbes 6,5 tonni kaaluva JWST kosmoseteleskoobi jagada neljaks põhiosaks: optiline osa, platvorm, päikesekaitse ja vaatlusaparatuur.

Foto: Horisont

Teleskoobi optika

Üks teleskoobi tähtsamaid elemente on peapeegel. JWST erineb kõigist senistest kosmoseteleskoopidest selle poolest, et tema peapeegel on mosaiikpeegel. Seda tüüpi peeglid on praegusajal kõikidel maapealsetel 10-meetristel teleskoopidel ning ka uutel ehitatavatel teleskoopidel ELT (39-meetrine) ja TNT (30-meetrine). JWST peapeegel koosneb 18 kuusnurksest segmendist. Iga segmendi diameeter on 1,32 m ja mass umbes 20 kg. Nõnda on kiirgust koguv pindala 25,4 m2. Tegelikult on segmentide kogupindala veidi suurem, 26,3 m2, kuid sekundaarpeegel varjab peapeegli pindalast 0,9 m2.

Iga segmentpeegli tagaküljel paikneb seitse aktuaatorit, mis võimaldavad veidi korrigeerida segmentpeegli ja kogu peapeegli kuju niimoodi, et see oleks võimalikult lähedane ideaalile. Segmentpeeglid on valmistatud berülliumist ja kaetud väga õhukese kullakihiga, mis peegeldab eriti hästi just infrapunases piirkonnas. Kullakiht on ligikaudu 100 nanomeetri paksune. Sekundaarpeegli diameeter on 0,74 m.

JWST peapeegli kokkupanek 2016. aasta novembris. Foto: NASA

Platvorm

Platvorm tagab teleskoobi toite elektriga. Seal paikneb kogu teleskoobi juhtimis- ja täpne positsioneerimissüsteem, samuti temperatuuri kontrollivad seadmed. Platvormile kinnituvate päikesepaneelide võimsus on 2000 W.

Päikesekaitse

Kuna JWST on mõeldud töötama infrapunapiirkonnas, peab nii vaatlusaparatuur kui ka teleskoop ise olema väga jahe: umbes 40 K (–233 ◦C). JWST teleskoobi jahutus toimib passiivselt ja selle tagab päikesekaitse, mille ülesanne on kaitsta vaatlusaparatuuri ja teleskoopi nii otsese Päikese-kiirguse kui ka Maalt ja Kuult peegelduva kiirguse eest. Viiekihiline alumiiniumkihiga kaetud polüimiidkilest ehk kaptonist valmistatud päikesekaitse on rombikujuline ja mõõtmed umbes 21 × 14 m.

Vaatlusaparatuur

JWST vaatlusaparatuur koosneb neljast instrumendist, mis on koondatud peapeegli taga paiknevasse nn integreeritud teadusinstrumendi moodulisse (Integrated Science Instrument Module, ISIM). Selles moodulis on veel peengideerimise sensor (Fine Guidance Sensor), andmetöötlusarvuti ning mitmesugused elektronseadmed, millega saab juhtida ja kontrollida instrumente ja detektoreid.

Instrumentide lühikirjeldus ja otstarve

1. Keskmine infrapunainstrument (Mid Infrared Instrument, MIRI)

Selle Euroopa ja USA koostöös valminud seadmega saab vaadelda peaaegu kõiki huvipakkuvaid objekte: tähti, galaktikaid, eksoplaneete ja ka meie Päikesesüsteemi planeete. MIRI võimaldab pildistada ja teha spektroskoopilisi vaatlusi infrapunases piirkonnas vahemikus 4,9 kuni 28,1 µm. MIRI eripära on see, et ta vajab töötamiseks väga madalat temperatuuri: umbes 7 K (–266 ◦C).

2. Lähedane infrapunakaamera (Near Infrared Camera, NIRCam)

USA-s Arizona ülikoolis valmistatud NIRCam töötab lähedases infrapunapiirkonnas vahemikus 0,6 kuni 5,0 µm. See on üks teleskoobi põhikaameraid, mis võimaldab saada eriti selgeid ja teravaid pilte esimestest tähtedest ja galaktikatest. NIRCam on suuteline töötama samal ajal kahes infrapunapiirkonnas. Ühtlasi suudab ta teha spektroskoopia- ja koronograafiauuringuid, näiteks üksikasjalikumalt selgitada välja eksoplaneetide omadusi.

3. Lähedane infrapunapildistaja ja piluvaba spektrograaf (Near Infrared Imager and Slitless Spectrograph, NIRISS)

Kanada kosmoseagentuuris (CSA) valminud NIRISS-i tööpiirkond on samuti 0,6 kuni 5,0 µm ja see võimaldab töötada kolmes vaatlusrežiimis. Spektroskoopiarežiim võimaldab määrata eksoplaneetide karakteristikuid, näiteks peaks saama kindlaks teha eksoplaneetide atmosfääride koostist.

4. Lähedane infrapunaspektrograaf (Near Infrared Spectrograph, NIRSpec)

Euroopa kosmoseagentuuris (ESA) valmistatud seadme otstarve on spektroskoopiliselt vaadelda tähti ja kaugeid galaktikaid. Tööpiirkond enam-vähem sama nagu kahel eelmisel: 0,6 kuni 5,3 µm. NIRSpec võimaldab spektroskoopilisi vaatlusi teha nii väikese, keskmise kui ka suure lahutusega. Valida saab nelja režiimi vahel. See on esimene kosmoses töötav spektrograaf, mille abil saab korraga koostada spektreid kuni 200 objektilt. Seda lubab tema suur vaateväli: 3,6 x 3,4 kaareminutit. Samas on temaga võimalik koostada ka ainult ühe objekti spektreid.