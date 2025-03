NASA ja SpaceX saatsid uue meeskonna kosmosejaama, avades tee USA astronautide koju naasmiseks

SpaceX-i Falcon 9 rakett startis kohaliku aja järgi kell 19:03 (Eesti aja järgi eile öösel kell 01:03) NASA Kennedy kosmosekeskusest Floridas. Rakett viis orbiidile neli astronauti, kes asendavad Wilmore'i ja Williamsit. Mõlemad on kogenud NASA astronaudid ja erukontradmiralid USA mereväe katselenduritena. Eelmise aasta juunis lendasid nad esimesena Boeingi probleemse Starlineri kapsliga.

Käivitatud Crew-10 missioon, mis muidu on tavapärane meeskonna vahetuslend, on pikalt oodatud esimene samm, et tuua astronautide duo tagasi Maale.